Город бумажников Карелии отмечает 80-летний юбилей

В преддверии события дошкольники преподнесли творческий подарок родному городу.
Обучающиеся подготовительной группы «Лесовичок» МКДОУ № 23 г. Сегежи 16 декабря приняли участие в фестивале детского творчества «Дети городу», посвященного 80-летнему юбилею Сегежи. Об этом сообщили в официальном паблике Сегежского района со ссылкой на информацию сообщества МКДОУ № 23.
Ребята выступили с отрывком из первой руны карело-финского эпоса «Калевала» и танцем «Карельская плясовая».
«Выражаем благодарность педагогам, подготовившим детей к выступлению: Марине Алексеевне Илларионовой, Ольге Васильевне Чирковой и Светлане Артуровне Васильевой», — написали в источнике.
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