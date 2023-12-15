Город бумажников Карелии отмечает 80-летний юбилей

фото: © Скриншот из видео: МКДОУ № 23 г. Сегежи / VK

В преддверии события дошкольники преподнесли творческий подарок родному городу.

Обучающиеся подготовительной группы «Лесовичок» МКДОУ № 23 г. Сегежи 16 декабря приняли участие в фестивале детского творчества «Дети городу», посвященного 80-летнему юбилею Сегежи. Об этом сообщили в официальном паблике Сегежского района со ссылкой на информацию сообщества МКДОУ № 23.

Ребята выступили с отрывком из первой руны карело-финского эпоса «Калевала» и танцем «Карельская плясовая».

«Выражаем благодарность педагогам, подготовившим детей к выступлению: Марине Алексеевне Илларионовой, Ольге Васильевне Чирковой и Светлане Артуровне Васильевой», — написали в источнике.