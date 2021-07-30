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Город бумажников в Карелии туристы выбрали как одно из малолюдных направлений для отдыха

Новости. Общество
09:30, 02 Августа 2021
фото: © Николай Гренков / ВК

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Кондопога попала в десятку малолюдных направлений отдыха в августе.

Большинство пляжей на популярных курортах в июле переполнены отдыхающими, много и желающих искупаться в море. До завершения высокого сезона остаётся один месяц – август, чтобы отдохнуть с детьми на море. Сервис бронирования жилья для отдыха TVIL.RU определил, куда можно поехать в августе без толпы народа и давки на пляжах.

Более половины россиян выбирают небольшие курортные посёлки, которые расположены недалеко от крупных городов. В них нет много развлечений, зато море чище, пляжи почти пустынные. Так, в тройку самых малолюдных курортов на черноморском побережье вошли Щёлкино в Крыму, Агой в Краснодарском крае и Цандрыпш в Абхазии.

Также в десятку популярных направлений, куда можно поехать отдохнуть в августе и где не будет много туристов, составили: Кондопога, Нижний Новгород, Екатеринбург, Саратов, Новосибирск, Таганрог и Ярославль.

По статистике, туристы бронируют отдых в августе в августе от 2 до 9.5 ночей и тратят на проживание от 1,8 до 6,5 тысяч рублей в сутки.

Дешевле всего отдохнуть в Саратове, дороже — в Кондопоге.
Список составлен на основании данных бронирований жилья для отдыха туристами в августе 2021 года.

Десять малолюдных направлений отдыха в августе:
1.Щелкино – 3042 / 9,5 ночи *
2.Агой – 2236 / 8 ночей
3.Цандрыпш – 2443 / 8 ночей
4.Кондопога – 451 / 6 ночей
5.Нижний Новгород – 2381 / 2 ночи
6.Екатеринбург – 2198 / 4 ночи
7.Саратов - 1782 / 7 ночей
8.Новосибирск – 2463 / 5 ночей
9.Таганрог – 1882 / 9 ночей
10.Ярославль – 2614 / 2 ночи

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