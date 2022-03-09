Город горняков в Карелии отметит юбилей ГОКа со звездами 70-х

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13:06, 14 Марта 2022
фото: © ВИА «Лейся Песня»

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В Костомукше пройдут концерты ВИА «Лейся Песня».

Как пишут «Новости Костомукши», 23 марта состоятся сразу два концерта легендарного ансамбля ВИА «Лейся Песня». Выступления пройдут в рамках празднования сорокалетия «Карельского окатыша».

Концерты пройдут на сцене КСЦ «Дружба».

Ранее сообщалось, солисты советских ВИА выступят в Кондопоге, Сегеже, Медвежьегорске, Беломорске, Калевале и Костомукше. Концерты участников вокально-инструментальных ансамблей 70–80-х годов пройдут при поддержке карельского землячества в Москве.

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