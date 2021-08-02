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Город Лахденпохья в Карелии ждет туристический бум в «бархатный сезон»

Новости. Общество
13:16, 03 Августа 2021
фото: © Дмитрий Балакирев / dimabalakirev.livejournal.com

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Лахденпохья вошла в десятку направлений отдыха вдвоём в «бархатный сезон».

Сервис бронирования жилья для отдыха TVIL.RU определил, куда можно поехать вдвоём отдохнуть в «бархатный сезон».

Ялта и Сочи — самые популярные города для романтического отпуска вдвоём в начале осени.

По статистике TVIL.RU, туристы бронируют отдых вдвоём в «бархатный сезон» от 1 до 10 ночей и тратят на проживание от 1,5 до 6 тысяч рублей в сутки. Дешевле всего отдохнуть в Новом Афоне, дороже — в Лахденпохье.

Список составлен на основании данных бронирований жилья для отдыха туристами с августа по сентябрь 2021 года.

Десять направлений отдыха вдвоём в «бархатный сезон»
1. Ялта — 3 559 / 8 ночей
2. Сочи — 2 195 / 9 ночей
3. Санкт-Петербург — 2 944 / 5 ночей
4. Новый Афон — 1 456 / 10 ночей
5. Лахденпохья — 6 019 / 7 ночей
6. Ростов-на-Дону — 2 165 / 1 ночь
7. Калининград — 1 955 / 6,5 ночи
8. Казань - 2 062 / 4 ночи
9. Кисловодск - 1 691 / 10 ночей
10. Воронеж - 1 912 / 6 ночей

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