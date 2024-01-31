Город на севере Карелии простился с участником СВО

Власти Костомукши сообщили о прощании с погибшим уроженцем города.
В городе Костомукша на севере Карелии попрощались с погибшим при исполнении воинского долга в зоне проведения спецоперации Александром Маликовым.
Об этом на своей странице в соцсети сообщил глава городского округа Сергей Новгородов.
«Выражаю искренние соболезнования родным и близким. Скорбим вместе с вами. Светлая память», — написал глава Костомукши.
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