Город на севере Карелии простился с участником СВО

Власти Костомукши сообщили о прощании с погибшим уроженцем города.

В городе Костомукша на севере Карелии попрощались с погибшим при исполнении воинского долга в зоне проведения спецоперации Александром Маликовым.

Об этом на своей странице в соцсети сообщил глава городского округа Сергей Новгородов.

«Выражаю искренние соболезнования родным и близким. Скорбим вместе с вами. Светлая память», — написал глава Костомукши.