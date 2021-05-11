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Город в Карелии попал в десятку направлений для похудения

Новости. Общество
11:33, 12 Мая 2021
фото: © Столица на Онего
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Туристы поедут в Сортавалу, чтобы похудеть.

Россияне часто ищут места отдыха, где нужно долго и много ходить по горам, пешком до моря и достопримечательностей, чтобы сбросить лишние килограммы. Сервис бронирования жилья для отдыха TVIL.RU выявил, где и как в России лучше всего похудеть.

В Алупке, Лоо, Пятигорске, Сортавале, Горно-Алтайске, Кировске, Владикавказе, Дербенте, Плёсе и Стерлитамаке можно найти не только горный рельеф, но и впечатляющие места для отдыха.

По статистике TVIL.RU, туристы бронируют отдых с целью похудения и тратят на проживание от 1,8 до 8 тысячи рублей в сутки. Дешевле всего отдохнуть в Пятигорске, Владикавказе и Дербенте, дороже – в Сортавале. Туристы, которые едут с целью похудеть, чаще всего бронируют квартиры рядом с треккинговыми тропами и спортивными комплексами.

Список составлен на основании данных бронирований жилья туристами в 2021 году.

Десять популярных направлений для похудения:
1. Алупка - 3222 / 10 ночей *
2. Лоо – 2741 / 11 ночей
3. Пятигорск – 1765 / 5 ночей
4. Сортавала – 8100 / 6 ночей
5. Горно-Алтайск - 4700 / 2 ночи
6. Кировск – 2000 / 7 ночей
7. Владикавказ – 1765 / 5 ночей
8. Дербент – 1765 / 5 ночей
9. Плёс – 2000 / 3 ночи
10. Стерлитамак – 2000 / 3 ночи

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Leopol'd
2021-05-12 12:58:33
Ценник впечатляет!
врунофф
2021-05-12 11:56:01
А в питкеранту потолстеть :)
Беня
2021-05-12 11:52:30
По крайне мере, если каждый день после завтрака, обеда и ужина лазить пешком на ту гору, где была заснята эта красивая фотка наверху (Кахавуори если правильно помню) то да, похудеть наверно можно :)
Главное не жрать фаст-фуд между плановыми кормежками :)
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