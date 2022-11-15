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Город в Карелии стал самым дорогим из популярных направлений для отдыха мам с детьми на зимних каникулах

Новости. Общество
09:22, 25 Ноября 2022
фото: Freepik

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Российский сервис бронирования отелей и квартир Tvil.ru определил самые популярные направления, куда мамы с детьми отправятся на зимние каникулы.

Накануне Дня матери Tvil.ru День матери, который отмечается в последнее воскресенье ноября, на основании данных бронирования выявил, где планируют отдыхать мамы с детьми на зимних каникулах. Карелия с городом Сортавала заняла 8 место в этом рейтинге.

Так, чемпионом ожидаемо стала Москва, где насчитывается 21% всех броней. На втором месте Санкт-Петербург, а на третьем ― Сочи (20% и 11% броней соответственно). Замыкают пятерку лидеров Сочи и Казань. Далее следуют Калининград, Нижний Новгород, Тюмень, Сортавала, Кисловодск и Псков.

При этом самый дорогой отдых в Сортавале. За ночь в среднем здесь придется заплатить 5295 рублей. Дешевле всего обойдется бронирование на сутки в Пскове ― 2568 рублей. Для сравнения отдых в Москве в среднем стоит 4292 рублей, а в Казани  - 3774 рублей.

Ранее сообщалось, в десятке популярнейших направлений для отдыха в глэмпингах осенью Карелия оказалась самой дорогой.

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