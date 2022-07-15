Город в Карелии вошел в число популярнейших мест для отдыха в августе

При этом съем жилья в Сортавале оказался самым дорогим в России.

Российский сервис бронирования отелей и квартир Tvil.ru выявил, куда можно поехать отдохнуть в августе. В десятку самых популярных направлений, помимо Сортавалы, попали Сочи, Санкт-Петербург, Ялта, Казань, Гагра, Калининград, Москва, Кисловодск и Владивосток.

При этом специалисты отмечают подорожание съемного жилья к последнему месяцу лета.

«Суточная аренда отелей и квартир в августе может подорожать на 13% по сравнению с июнем 2022 года», — рассказала Оксана Шустикова, директор по развитию и коммуникациям Tvil.ru.

По словам Оксаны, в начале лета в Сочи номер в гостинице стоил 2,9 тысячи рублей, а на август — уже 3,6 тысячи. В Ялте в начале сезона жильё арендовать можно было за 3,8 тысячи, в августе цена выросла до 4,7 тысячи.

По данным Tvil.ru, туристы бронируют летом отдых в августе от 3 до 9 ночей и тратят в среднем на проживание от 2,6 до 6 тысяч рублей в сутки. В Сортавале туристы предпочитают останавливаться в среднем на 3 ночи, потратив при этом больше всего из перечисленных городов — более 6 тысяфч рублей за сутки.

Десятка популярных городов для путешествий в августе:

Сочи — 3598 р. / 9 ночей *

Санкт-Петербург — 3897 р. / 5 ночей

Ялта — 4739 р. / 9 ночей

Казань — 3628 р. / 5 ночей

Гагра — 3477 р. / 9 ночей

Калининград — 2833 р. / 6 ночей

Москва — 3527 р. / 4 ночи

Кисловодск — 2599 р. / 7 ночей

Сортавала — 6113 р. / 3 ночи

Владивосток — 4688 р. / 6 ночей