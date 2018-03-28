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18:20, 28 Марта 2018

Город в Карелии вошел в тройку популярных для отдыха на майские праздники

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Олонец попал в топ-3 популярных малых городов для отдыха на майских каникулах, сообщает министерство культуры РК.

Олонец занял третье место в рейтинге российского сервиса бронирования жилья Tvil.ru среди малых городов России, популярных для отдыха на майские праздники.

Рейтинг Tvil.ru составлен по результатам анализа "ранних" броней аренды жилья для отдыха с 29 апреля по 10 мая 2018 года.

В топ-5 малых туристических городов для поездок на майские праздники также входят Судак в Крыму, Суздаль во Владимирской области, Осташков в Тверской области и Кириллов в Вологодской области.

По данным Tvil.ru, туристы бронируют жилье в Олонце в дни весенних каникул в среднем на 3 ночи и потратят на проживание 3,8 тысячи рублей в сутки.

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