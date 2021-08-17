Город в Приладожье Карелии попал в число недорогих направлений для отдыха в бархатный сезон

Экономные туристы выбирают для отдыха в сентябре и октябре Сортавалу.

Сервис бронирования жилья для отдыха Tvil.ru определил, где можно недорого отдохнуть в сентябре и октябре в России. Город Сортавала вошел в топ-10 популярных направлений.

В списке недорогих мест для отдыха в бархатный сезон оказались Домбай, Новомихайловский, Челябинск, Самара, Ессентуки, Железноводск, Ростов-на-Дону, Волгоград и крымский Мирный.

По статистике Tvil.ru, туристы бронируют отдых в «бархатный» сезон от 1 до 11 ночей и тратят на проживание от 800 рублей до 2,6 тысячи рублей в сутки. Дешевле всего отдохнуть в Домбае, «дороже» – в крымском поселке Мирный. В Сортавале отдых в среднем обойдется в 1100 рублей за ночь.

Ранее сообщалось, туристы выбирают Петрозаводск для отдыха как альтернативу морю в сентябре.