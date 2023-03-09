Города Приладожья Карелии попали в топ-10 популярных малых городов для отдыха весной

Российский сервис бронирования отелей и квартир Твил.ру определил, где туристы планируют отдыхать весной.

Как выяснили в Твил.ру, проанализировав данные заявок, туристам интересны не только города-миллионники, но и малые города — те, где количество обитателей не больше 50 тысяч человек. Среди них оказались карельские Сортавала и Лахденпохья.

Так, сервис бронирования отелей и квартир определил, что весной 2023 года самым популярным стал Кировск, собравший 16% всех весенних броней в малых городах. Ненамного отстает от него — Зеленоградск в Калининградской области, а на третьем месте — Суздаль во Владимирской области (15% и 10% бронирований соответственно). Сортавала оказался на 5 месте рейтинга, а Лахденпохья — на 8 месте.

В топ-10 также вошли Светлогорск, Железноводск, Горячий Ключ, Байкальск, Белокуриха.

Дешевле всего отдохнуть в Железноводске Ставропольского края (в среднем 2043 рублей в сутки), дороже — в Лахденпохье (10411 рублей).

Ранее сообщалось, деревня в Карелии вошла в топ-10 дорогостоящих курортов для отдыха в февральские праздники.