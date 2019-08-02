Городские службы Петрозаводска отмыли чашу фонтана на Древлянке

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В столице Карелии продолжаются работы по летнему содержанию зеленых зон города, сообщает пресс-центр мэрии Петрозаводска.
Сегодня работники городского комбината благоустройства заняты обслуживанием клумб возле мемориала "Могила Неизвестного солдата с Вечным огнём Славы" и на площади Ленина, а также вблизи проспектов Карла Маркса, Ленина (у здания администрации) и улицы Кирова.
Выполняется очистка пешеходных дорожек и лестниц, вымыта чаша фонтана на Березовой аллее, сообщают в мэрии.
В администрации также отметили, что бригады рабочих скашивают траву в центральной части города, после чего переместятся в другие районы Петрозаводска
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