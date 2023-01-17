Итоги открытых голосований депутатского корпуса не размещались на официальном сайте Петросовета более года.

Городской совет Петрозаводска возобновил публикацию результатов депутатских голосований на сессиях представительного органа местного самоуправления карельской столицы. Они снова стали доступны горожанам после обращения общественника и бывшего депутата Анатолия Александровского к председателю горсовета Надежде Дрейзис.

В своем обращении Александровский отметил, что Петросовет обязан публиковать итоги депутатских голосований по собственному регламенту. Однако, по словам общественника, эти итоги не размещались на официальном сайте Петросовета более года.