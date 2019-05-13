Городской суд Волгоградской области возглавил судья родом из Карелии

Новый федеральный судья Василий Ветлугин приступил к работе в Камышинском городском суде.

Указом президента Российской Федерации от 15 апреля 2019 года № 171 на должность судьи Камышинского городского суда Волгоградской области назначен Василий Ветлугин. До назначения федеральным судьей он работал мировым судьей. Об этом сообщается на сайте Камышинского городского суда, сообщает "Блокнот".

Алексей Ветлугин будет рассматривать гражданские дела. Родом он из Карелии. Закончил Саратовскую государственную академию права. Имеет степень магистра юриспруденции по направлению "Гражданское право, семейное право, международное частное право".

До работы в суде проходил службу в должности следователя отделения полиции в Петровом Вале Камышинского района. С ноября 2011 года занимал должность помощника судьи Камышинского городского суда. В 2013 году был назначен на должность мирового судьи судебного участка № 14 Волгоградской области в Камышине.