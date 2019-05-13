Подписаться
Грунт для рассады 10л
60
37
Таблетки торфяные 12шт
59
Минипарник
68
38
Семена
9
1
ПОСМОТРЕТЬ
Новости. Общество
06:40, 13 Мая 2019
фото: http://bloknot-kamyshin.ru

Городской суд Волгоградской области возглавил судья родом из Карелии

Загрузка...

Новый федеральный судья Василий Ветлугин приступил к работе в Камышинском городском суде.

Указом президента Российской Федерации от 15 апреля 2019 года № 171 на должность судьи Камышинского городского суда Волгоградской области назначен Василий Ветлугин. До назначения федеральным судьей он работал мировым судьей. Об этом сообщается на сайте Камышинского городского суда, сообщает "Блокнот".

Алексей Ветлугин будет рассматривать гражданские дела. Родом он из Карелии. Закончил Саратовскую государственную академию права. Имеет степень магистра юриспруденции по направлению "Гражданское право, семейное право, международное частное право".

До работы в суде проходил службу в должности следователя отделения полиции в Петровом Вале Камышинского района. С ноября 2011 года занимал должность помощника судьи Камышинского городского суда. В 2013 году был назначен на должность мирового судьи судебного участка № 14 Волгоградской области в Камышине.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
08.05.2019, 11:36
Самолет Москва-Петрозаводск был вынужден кружить над Карелией
11.05.2019, 14:10
В Карелии умерла сотрудница районной администрации
07.05.2019, 13:52
ФОТО: Мертвые в поселке Карелии остановили лесорубов
11.05.2019, 21:40
Светлана Лобода показала "трюки" с силиконовыми частями тела
06.05.2019, 12:45
ВИДЕО: В Петрозаводске произошло групповое ДТП
08.05.2019, 12:28
Последнее письмо из "ада"

Аналитика

08.05.2019 15:01
Капитал
Карелия увеличит расходы по всем направлениям 1
Власти Карелии внесли в региональный парламент законопроект о распределении 2,4 миллиарда рублей по отдельным отраслям, а также районам республики.
Недоделки без переделки 1
07.05.2019 10:53
Виталий Красулин: "С властью мы находим полное понимание"
06.05.2019 10:45
"Арендаторы, как мыши, подгрызают нетронутую тайгу" 3
06.05.2019 09:54
"Всем слоям не угодишь" 3
06.05.2019 09:31
Вся аналитика

Чтиво

08.05.2019 12:28
Личное мнение
Последнее письмо из "ада" 32
Памяти о погибших не нужны салюты и марширующие дети в военной форме.
Аркадий Бабченко: "Мне сейчас жизнь надо строить с нуля" 3
07.05.2019 13:49
"Я ремонтирую людей" 1
30.04.2019 14:26
Холодный асфальт для ям Петрозаводска 1
30.04.2019 10:37
архив чтиво

Медиа

Бессмертный полк 2019
09.05.2019 15:12
все фото и видео


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»