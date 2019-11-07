Городской выставочный зал приглашает жителей Карелии на концерты

В ноябре Городской выставочный зал предлагает своим посетителям концерты молодых музыкантов и вокалистов Петрозаводска, сообщили в мэрии Петрозаводска.

Помимо выступлений, гости традиционно смогут познакомиться с представленными на площадке экспозициями.

10 ноября в 16.00 – концерт "Краски севера". Учащиеся Детской музыкальной школы имени Г. В. Свиридова исполнят произведения русских и зарубежных композиторов.

12 ноября в 17.00 – вечер камерной музыки "Здесь, под северной звездой". В программе произведения композиторов Баренц-региона от воспитанников Детской музыкальной школы №1 имени Г. Синисало.

26 ноября в 18.00 – Вечер вокальной музыки. Студенты кафедры вокального и театрального искусства Петрозаводской государственной консерватории имени А. К. Глазунова (класс Г.В. Смирновой) исполнят арии из опер и камерные вокальные сочинения русских и зарубежных композиторов.

29 ноября в 18.00 – "Серебряные звуки". Концерт из цикла выступлений молодых исполнителей на духовых инструментах. В программе прозвучат произведения русских и зарубежных композиторов.

Подробнее с расписанием концертов в ноябре можно познакомиться на сайте Городского выставочного зала.