Городу в Карелии грозит экологическая катастрофа

В Суоярви еще не раз могут остановить очистные сооружения, пока они находятся в руках частников.

В минувший вторник в Суоярви был введен режим повышенной готовности из-за остановки канализационных очистных сооружений. Он длился всего пять часов, но у местных властей нет никаких иллюзий – ситуация с остановкой КОСов может повториться в любой момент. Уже много лет Суоярви, по улицам которого периодически бегут зловонные реки, находится в заложниках у частников. Все сети водоснабжения и водоотведения с канализационными насосными станциями и очистными сооружениями принадлежат отнюдь не муниципалитету. Не администрация устанавливает правила, как организациям работать, а компании диктуют условия, как всему городу жить.

Глава администрации Суоярвского района Роман Петров признался, что решить вопросы с сетями быстро не получится. Отобрать жизненно важные объекты у частников нельзя. А выкупать очистные сооружения, о чем глава Карелии Артур Парфенчиков говорил во время одной из прямых линий в соцсетях в прошлом году, видимо, никто и не собирался.

"Мы разрабатываем проектно-сметную документацию по строительству канализационных очистных сооружений, наружных сетей водоотведения и канализационных насосных станций. Правительство республики нам помогло, выделив на это средства. До конца года или в начале следующего документация будет сделана. После чего будем участвовать в различных программах по строительству этих сетей и сооружений", - ответил глава администрации Суоярвского района.

Подробнее читайте в материале "Столицы на Онего" "Суоярви в режиме постоянной готовности".