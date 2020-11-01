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Горожане попросили депутатов горсовета Петрозаводска помочь снести опасный полусгоревший дом

Новости. Общество
09:20, 02 Ноября 2020
фото: © Петросовет
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Народные избранники по просьбам горожан осмотрели сгоревшее здания на улице Калинина, 52Б, сообщили в Петросовете.

На минувшей неделе состоялось выездное заседание постоянной контрольной комиссии Петросовета, поводом для которого стали обращения избирателей в адрес депутатов о содействии в решении вопроса содержания сгоревшего здания по адресу: ул. Калинина, 52Б.

В выездном заседании приняли участие председатель постоянной контрольной комиссии Антипов Александр, председатель постоянной комиссии по ЖКХ Романов Дмитрий, председатель постоянной комиссии по управлению муниципальным имуществом, землепользованию и транспортному обслуживанию Сандберг Павел, представители управления ГО и ЧС администрации города.

После проведенного визуального осмотра депутаты утвердились в опасениях граждан. Председатель контрольной комиссии констатировал, что здание действительно представляет опасность.

"Да, окна первого этажа и входы заколочены собственником здания, но степень разрушения стен такова, что они могут обрушиться за существующее ограждение, целостность которого нарушена. Возможность причинения ущерба здоровью граждан и повреждения собственности не исключена. Это если даже не говорить о визуальной составляющей, жители соседних домов обречены уже в течение нескольких лет созерцать сгоревший остов", - отметил Антипов.

По просьбе депутатов Петросовета представители управления ГО и ЧС составят акт осмотра обсуждаемого объекта, в комитете градостроительства и землепользования будет запрошен акт обследования конструкций здания, который подтвердит необходимость демонтажа, либо признает объект пригодным для дальнейшего использования.

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