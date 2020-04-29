Горсовет Сортавалы намерен отменить решения прежнего депутатского корпуса, распущенного властями Карелии

Избранные в марте депутаты соберутся на очередную сессию.

В Сортавале 30 апреля назначено проведение сессии городского совета, избранного на мартовских муниципальных выборах. В повестке дня – отчет главы Сортавальского городского поселения Сергея Крупина за 2019 год, вопрос о преобразовании самого поселения, а также о ежемесячной доплате к страховой пенсии лицам, проходившим муниципальную службу и замещавшим муниципальные должности. Кроме того, новый депутатский корпус намерен отменить целый ряд решений прежнего состава городского совета, распущенного властями Карелии в конце прошлого года.

Напомним, по итогам мартовского голосования 12 из 15 депутатских мандатов Сортавальского горсовета достались кандидатам от партии "Единой России", один получила кандидат от КПРФ, а еще два – самовыдвиженцы. Однако главный конкурент "единороссов" на этих выборах – партия "Справедливая Россия" – объявила о том, что она не признает результаты состоявшегося голосования из-за "многочисленных жалоб кандидатов на нарушения, которые не получили должного рассмотрения".

Между тем судебная коллегия по административным делам Третьего кассационного суда общей юрисдикции в Санкт-Петербурге отменила решение Сортавальского городского суда от 24 июля 2019 года и апелляционное определение судебной коллегии по административным делам Верховного суда Карелии от 21 октября 2019 года, которые признали незаконным бездействие прежнего горсовета Сортавалы, выразившееся в непроведении правомочного заседания представительного органа местного самоуправления в течение трех месяцев подряд. Эти решения карельских судов послужили формальным поводом для принятия республиканским парламентом в ноябре прошлого года закона о роспуске Сортавальского горсовета. Законопроект был инициирован главой Карелии Артуром Парфенчиковым.

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