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Новости. Происшествия
08:20, 08 Октября 2019
фото: © ИТАР-ТАСС/Павел Смертин

Госавтоинспекция Карелии назвала число погибших на "Коле" с начала года

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Одной из самых аварийных является автодорога "Кола", где в каждом третьем учетном ДТП есть погибшие, сообщили в ГИБДД Карелии.

С начала года на дорогах Карелии в 522 ДТП погибли 60 человек и 693 участника движения получили травмы различной степени тяжести. 

На федеральных дорогах Карелии число ДТП так же незначительно сократилось, вместе с тем, число погибших увеличилось вдвое. Такие аварии происходят на федеральных дорогах по причине выезда на полосу встречного движения, либо при несоответствии скорости условиям движения.

На автодороге "Кола" в 81 ДТП – 26 погибших и 106 раненых.

На автодороге "Сортавала" в 36 ДТП погибли 9 человек и 55 человек травмированы.

Увеличилось число пострадавших в ДТП на автодороге "Вологда – Медвежьегорск", где в 15 ДТП два человека погибли и 22 человека травмированы.

Каждое второе ДТП происходит в городах и населенных пунктах. 

На региональных дорогах в 98 ДТП погибли 13 человек и 139 человек были травмированы.

На особо аварийных участках автомобильных дорог и улиц (в населенных пунктах) установлены камеры фото и видеофиксации административных правонарушений. Так, по материалам, полученным при использовании этих средств, автоинспекторы вынесли свыше 185 тысяч постановлений об административных правонарушениях. 

С начала года за выезд на полосу встречного движения в нарушение правил оштрафованы свыше двух тысяч водителей.

 

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