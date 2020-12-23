Госавтоинспекция Карелии переходит на усиленный режим работы на время праздников

Инспекторы ГИБДД будут работать в усиленном режиме в период новогодних праздников.

С 25 декабря по 10 января в рамках профилактического мероприятия "Карелия без ДТП" сотрудники Госавтоинспекции будут работать в усиленном режиме. Об этом информирует ГИБДД.

"Особое внимание автоинспекторы уделят проверкам водителей на трезвость, проконтролируют соблюдение скоростного режима, безопасность пассажирских перевозок. Проверят, как водители выполняют требования правил при перевозке детей", - сообщили в Госавтоинспекции.

Ранее инспекторы ГИБДД предупредили водителей о сложных погодных условиях.