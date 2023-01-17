Госавтоинспекция Карелии предупреждает водителей об опасности на дорогах из-за снегопада

ГИБДД республики призывает участников движения снизить скорость и соблюдать дистанцию из-за сложной обстановки на дороге.

По сообщению Госавтоинспекции Карелии, в некоторых районах республики в ближайшее время ожидается снег, местами сильный снегопад. Также синоптики обещают понижение температуры, местами до -13. Возможно осложнение дорожной обстановки.

В ГИБДД просят водителей выбирать скорость движения с учетом состояния проезжей части, не допускать резких маневров, соблюдать дистанцию и боковой интервал. Перед выполнением обгона участников движения просят убедиться, что полоса хорошо просматривается, нет приближающихся машин и маневр будет безопасным.

«На дорогах работает снегоуборочная техника, будьте внимательны!» - предупреждают в ГИБДД.

Ранее синоптики пообещали Карелии перегрев в феврале.