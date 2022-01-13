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Госавтоинспекция Карелии занялась поиском водителей, забывших про ремни безопасности

Новости. Общество
10:15, 14 Января 2022
фото: ГИБДД Карелии

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ГИБДД Карелии проведет профилактические мероприятия по всей республике с целью напомнить автомобилистам правила безопасности на дороге.

С 14 по 22 января сотрудники Госавтоинспекции Карелии напомнят участникам движения о необходимости использования ремней безопасности и детских удерживающих устройств. Об этом сообщает ГИБДД.

Профилактические мероприятия пройдут во всех районах республики. В ходе рейдов инспекторы ДПС проверят, используют ли водители и пассажиры ремни безопасности. Проверки пройдут в том числе на междугородних и международных автобусных маршрутах. Особое внимание автоинспекторы уделят соблюдению правил перевозки детей-пассажиров в автомобильном транспорте и школьных автобусах.

В 2021 году в ходе ежедневного контроля за безопасностью дорожного движения инспекторами ДПС привлечены к административной ответственности 6914 водителей и пассажиров, нарушивших правила применения ремней безопасности.

Ранее сообщалось, что два автомобиля столкнулись на перекрестке в Петрозаводске.

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Комментарии

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Комментатор
2022-01-14 10:33:04
Лучше бы занялись поиском тех, кто не может ГРЗ в чистоте содержать.
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