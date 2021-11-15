Госавтоинспекция Петрозаводска нашла сбитого пешехода, которого увез водитель с места ДТП

В ГИБДД просят помочь в установлении автомобиля, совершившего наезд.

Сбитый на Первомайском проспекте пешеход 1983 года рождения вечером 16 ноября, на следующий день после аварии, обратился в медицинское учреждение с травмами. Мужчине было назначено амбулаторное лечение.

Как выяснилось, после ДТП водитель отвез пострадавшего домой.

Госавтоинспекция просит откликнуться всех, кто может помочь в установлении автомобиля, совершившего наезд на пешехода. Очевидцы происшествия могут позвонить по телефонам: 715-900, 784-444.