Госавтоинспекция Петрозаводска сообщила подробности наезда на мужчину на электросамокате

Молодой человек на электрическом самокате оказался под колесами иномарки, которой управляла 52-летняя женщина.

В среду, 24 августа, в 16.35 в районе дома № 32 по улице Гоголя в Петрозаводске 52-летняя женщина за рулем автомобиля «Renault Kaptur» сбила 25-летнего молодого человека. В момент аварии мужчина пересекал проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу на электросамокате. Об этом сообщили в ГИБДД.

В результате дорожной аварии молодой человек получил травмы, ему назначено лечение.

Ранее было опубликовано видео с места происшествия.