Юноша на электросамокате попал под машину в центре Петрозаводска (ВИДЕО)

На улице Гоголя молодой человек выехал на пешеходный переход на электросамокате и попал под колеса авто.

В Петрозаводске 24 августа в 16.18 на улице Гоголя, в районе пересечения с улицей Анохина, произошло ДТП с участием самоката и легкового автомобиля.

Как сообщается на сайте «ДТП Петрозаводска и Карелии», ДТП произошло, когда легковой автомобиль двигался по улице Гоголя вниз, а водитель электросамоката пересекал проезжую часть улицы Гоголя по нерегулируемому пешеходному переходу, не спешившись.

Момент ДТП попал в объектив камеры наружного наблюдения компании «Сампо.ру».