Госавтоинспекция сообщила подробности ДТП с двумя фурами на трассе в Карелии

ДТП с участием двух грузовых автомобилей произошло в Сегежском районе.

Напомним, 7 сентября на 758 км федеральной автодороги Р-21 «Кола» в Сегежском районе столкнулись два грузовых автомобиля. Пожарно-спасательное подразделение района привлекалось для ликвидации последствий ДТП.

По данным Госавтоинспекции Карелии, 40-летний водитель автомобиля Freightliner с полуприцепом допустил столкновением с автомобилем «КАМАЗ». В результате ДТП пострадал водитель Freightliner. Обстоятельства ДТП выясняются.