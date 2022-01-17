Госдума опубликовала полный перечень малоизвестных льгот для граждан

В Госдуме назвали список малоизвестных льгот, доступных разным слоям населения России.

Об этом сообщает Lenta.ru.

В число таких льгот входит, например, улучшение жилищных условий для семей с двумя и более детьми.

При продаже старого жилья для покупки нового такой семье не нужно платить НДФЛ, но для этого есть некоторые условия. Также в Госдуме напомнили о льготах для пенсионеров — например, они могут не платить налоги на имущество. Однако льгота предоставляется на один объект недвижимости каждого вида, например, на квартиру.

Кроме того, пенсионерам, многодетным семьям (в том числе с детьми-инвалидами) и инвалидам не нужно платить земельный налог за шесть соток.

Отмечается также, что детям до трех лет (и из многодетных до 6 лет) положены бесплатные лекарства.