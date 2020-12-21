Госдума приняла закон о восстановлении системы вытрезвителей

Государственная Дума поддержала идею восстановления в стране системы вытрезвителей, куда могут попадать люди, которые находятся в состоянии опьянения в общественных местах.

В первом чтении документ одобрили в ноябре прошлого года. В нем сказано, что у местных властей появятся полномочия "оказывать помощь лицам, находящимся в общественных местах в состоянии опьянения", в том числе регионам предстоит организовать деятельность спецучреждений. Об этом сообщает РИА Новости.

Уточняется, что их будут создавать на основе соглашений о государственно-частном и о муниципально-частном партнерстве.

Правила организации деятельности таких учреждений, включая виды помощи, разработают и утвердят Минздрав, Минтруд и МВД.