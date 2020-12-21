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Госдума приняла закон о восстановлении системы вытрезвителей

Новости. Общество
21:05, 22 Декабря 2020
фото: © РИА Новости / Михаил Мордасов
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Государственная Дума поддержала идею восстановления в стране системы вытрезвителей, куда могут попадать люди, которые находятся в состоянии опьянения в общественных местах.

В первом чтении документ одобрили в ноябре прошлого года. В нем сказано, что у местных властей появятся полномочия "оказывать помощь лицам, находящимся в общественных местах в состоянии опьянения", в том числе регионам предстоит организовать деятельность спецучреждений. Об этом сообщает РИА Новости.

Уточняется, что их будут создавать на основе соглашений о государственно-частном и о муниципально-частном партнерстве.

Правила организации деятельности таких учреждений, включая виды помощи, разработают и утвердят Минздрав, Минтруд и МВД.

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Комментарии

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Саныч
2020-12-22 22:27:44
О, гостинница для театрального откроется скоро. останется без своих интрнетиков.
кир
2020-12-22 22:00:55
Цивилизация ЛТП-шников.
бюджет
2020-12-22 21:09:01
Частый? Это типа Платона! А почему НЕ муниципальный, что бы ВЕСЬ доход в местный бюджет?
театральный критик
2020-12-22 21:06:55
Изя, трепещи ! :)
Изя
2020-12-22 21:20:02
Первая там будешь по блату и по должности, вип клиент , может и вылечат , хотя вряд ли , запущенный случай . :)
Гость
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