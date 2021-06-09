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Госкомиссия по развитию Арктики поддержала проект строительства ЦБК в Карелии

Новости. Общество
06:40, 10 Июня 2021
фото: © Столица на Онего

Государственная комиссия по развитию Арктики поддержала инвестпроект по строительству целлюлозно-бумажного комбината «Сегежа Запад».

Об этом сообщил журналистам в среду вице-премьер — полпред президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев по итогам заседания Госкомиссии, информирует ТАСС.

«Рассмотрели инвестиционные проекты с точки зрения их поддержки как приоритетных. В том числе проект Segezha Group по строительству целлюлозно-бумажного комбината. У нас они 40 лет не строились, поэтому мы этот проект поддержали. Думаю, что еще немного работы необходимо для того, чтобы его реализовывать, но, в целом, комиссия поддерживает», — сказал Трутнев.

Как сообщил зампредседателя ВЭБ.РФ Артем Довлатов, на проект стоимостью 178 млрд рублей группа ВЭБ.РФ планирует предоставить льготное финансирование 9 млрд рублей.

Кроме того, до приблизительно 18 млрд рублей акционерного финансирования планируют дать Segezha Group и консорциум банков в лице ВТБ и «Сбера». «Оставшиеся заемные средства также могут быть привлечены с помощью Фабрики проектного финансирования ВЭБ.РФ», — рассказал Довлатов.

На полях Петербургского международного экономического форума правительство Карелии и группа компаний Segezha Group подписали протокол о намерениях, чем подтвердили планы по строительству целлюлозно-бумажного комбината в Сегеже.

Объем инвестиций в проект мощностью около 1,5 млн тонн продукции в год оценивается в 178 млрд рублей. Комбинат должен обеспечить глубокую переработку балансовой древесины, рост показателей несырьевого экспорта и импортозамещения с высокой добавленной стоимостью.

Новое предприятие в последующем объединят с уже имеющимся активами группы компаний в Сегеже — АО «Сегежский ЦБК» и ООО «Сегежская упаковка» — в передовой биотехнологический комплекс.

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