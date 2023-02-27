Госкомитет Карелии разъяснил новые правила установки мангалов и разжигания костров на дачах

С 1 марта вступили в силу новые правила установки мангалов, сжигания листвы и мусора.

В МЧС отказались от действовавших жестких нормативов, согласно которым определялось допустимое расстояние для установки мангалов, шашлычниц и бочек для сжигания листвы

Разъяснения опубликовал Госкомитет по словам жизнедеятельности и безопасности населения Карелии.



Теперь мангал можно ставить в 5 метрах от дома.

Открытый огонь можно разводить, если расстояние до любой постройки составляет не менее 15 метров. Сжигать мусор открытым способом надо в яме, котловане или рве глубиной не менее 30 см. В диаметре яма не должна превышать метр.



Огонь в закрытой емкости, например в бочке, можно разводить, если расстояние до построек составляет не менее 7,5 метра.

Запрещено жечь резину в любом виде, в том числе обувь, предметы из стекла, металла и лакокрасочные изделия, поскольку эти отходы выделяют при горении токсичные вещества.



Штрафы за нарушение противопожарного законодательства с 1 марта 2023 года не изменились.