Госкомитет Карелии по ценам и тарифам проведет "горячую линию"

Специалисты Госкомитета ответят на вопросы жителей Карелии 1 октября.

Традиционно в первый четверг месяца, 1 октября, с 17.00 до 18.00 часов в Государственном комитете Карелия по ценам и тарифам состоится "горячая линия", сообщается на сайте правительства республики.

В течение часа жители Карелии смогут получить компетентные консультации от руководителей и специалистов ведомства. Вопросы, связанные с государственным регулированием цен и тарифов в регионе, можно задать по телефону: (814 2) 57-62-38.