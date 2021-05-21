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Гость Карелии не устоял перед оставленным в такси телефоном и стал фигурантом уголовного дела

Новости. Криминал
12:50, 22 Мая 2021
фото: © Столица на Онего

Мужчина приехал в Костомукшу и украл новый телефон, который там погулявший в ресторане пассажир, сообщили в МВД Карелии.

В полицию Костомукши обратился местный житель, который заявил о хищении смартфона. Владелец гаджета, купленного за несколько недель до пропажи, отдыхал в ресторане. Обнаружив исчезновение устройства, он попросил друзей дозвониться до него. Поначалу посылки вызова шли, а затем смартфон выключили.

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Оперативники детально восстановили последовательность событий. Оказалось, что владельца телефона в какой-то момент празднования остальные участники решили отправить домой. Вызывали такси. Но почти принудительно размещенный в салоне пассажир быстро передумал и вернулся в ресторан, а таксист принял следующий заказ. Как выяснили полицейские, очередной клиент, 36-летний гость Костомукши, обнаружил чужой телефон в машине и тут же спрятал. Позднее он воспользовался тем, что гаджет не имел пароля доступа, вставил свою сим-карту. Однако впоследствии решил, что это неудобная модель и просто хранил смартфон в квартире родного города, расположенного за пределами Карелии.

Полицейские нашли подозреваемого в краже. После общения со следователями он добровольно отдал телефон и раскаялся в содеянном.

Учитывая то, что гость Костомукши впервые совершил преступление, возместил причиненный материальный вред, оказал содействие следствию в расследовании уголовного дела о краже, в отношении обвиняемого решается вопрос о назначении ему в качестве наказания в виде судебного штрафа.

Окончательное решение примут надзорный орган и суд.

Ранее суд отправил в колонию ранее судимого петрозаводчанина, отобравшего на улице у ребенка телефон.

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