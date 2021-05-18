Житель Петрозаводска, ограбивший ребенка на улице, отправился в колонию

Суд отправил в колонию ранее судимого молодого человека, отобравшего на улице у ребенка телефон, сообщили на сайте судебной инстанции.

Петрозаводский городской суд определил наказание для ранее судимого петрозаводчанина, обвиняемого в грабеже.

В октябре 2020 года молодой человек прямо на улице выхватил из рук незнакомой девочки сотовый телефон и скрылся с ним.

Суд приговорил рецидивиста к 3 годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

Приговор не вступил в законную силу.