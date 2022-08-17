Гость Карелии попросил сотрудника ГИБДД за 100 тысяч рублей закрыть глаза на нарушение ПДД

В Сортавальском районе житель Вологды дал взятку полицейскому, чтобы избежать уголовного наказание за нарушение ПДД, сообщили в МВД Карелии.

Уголовное дело возбуждено следователями Сортавальского межрайонного следственного отдела. Его фигурант – 40-летний житель Вологды.

Установлено, что в июле этого года гость республики, находясь в отделе полиции Питкярантского района, лично передал должностному лицу взятку в размере 100 тысяч рублей, чтобы тот не привлекал его к уголовной и административной ответственности в связи с нарушениями правил дорожного движения.

Сотрудник полиции доложил руководству о склонении его к совершению коррупционного преступления, подозреваемый был задержан на месте происшествия.

МВД Карелии напоминает: предлагая сотруднику полиции незаконное денежное вознаграждение, гражданин совершает уголовно наказуемое деяние. В соответствии со статьями 290, 291, 291.1 и 204 Уголовного кодекса Российской Федерации, предусматривается наказание в виде денежных штрафов, лишения права занимать определенные должности, а также лишения свободы на срок до 15 лет.

Все патрульные автомобили оборудованы специальной записывающей аппаратурой, в экипировку сотрудников входят персональные носимые видеокамеры. Любая попытка нарушителя уйти от ответственности, предложив инспектору взятку, фиксируется и в дальнейшем служит основанием для возбуждения уголовного дела.