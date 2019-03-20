Гость Петрозаводска обманул пенсионера-"нумизмата"

В Петрозаводске пенсионер приобрел сувенирные монеты китайского производства по цене старинных, сообщили в МВД Карелии.

В середине февраля в полицию Петрозаводска обратился 67-летний горожанин. Он сообщил, что днем к нему на улице подошёл незнакомец и предложил купить старинные монеты.

Гражданин заинтересовался предложением и после осмотра товаров согласился приобрести их за 5,5 тысяч рублей. В этот же день пенсионер пришёл в антикварный магазин, чтобы продать монеты в несколько раз дороже. Однако оценщик заявил, что это китайские копии, которые ничего не стоят.

В один из дней сотрудник уголовного розыска обратил внимание на прохожего, похожего на разыскиваемого, который сел в автобус. Оперативник проследовал за ним на автомобиле, а когда тот вышел из транспорта, задержал его. Полицейский не ошибся: 39-летний житель Вологодской области дал признательные показания. При нём находился и пакет с монетами, которые он предлагал петрозаводчанам. Выяснилось, что мужчина ранее приобрел монеты за несколько сотен рублей, а затем продавал их в разы дороже, выдавая за старинные.

По признакам состава преступления возбуждено уголовное дело. Фигуранту грозит лишение свободы на срок до двух лет.