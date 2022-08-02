Гости из северной столицы обокрали шесть станций сотовой связи в Карелии

Трое питерцев вынесли аккумуляторные батареи с шести базовых станций сотовой связи в республике.

В один из дней августа в полицию Карелии поступило несколько заявлений кражах, совершённых на объектах связи. Кто-то проникал на территории базовых станций сотовой связи и похищал аккумуляторные батареи, рассказали в МВД республики.

Одно из сообщений оставил работник организации, занимающийся охраной станций. Оказалось, что на одной из вышек сработала сигнализация, и мужчина выехал на место происшествия. Там он заметил неизвестный автомобиль, отъезжавший от станции по направлению к поселку Пряжа.

Сотрудники уголовного розыска задержали и установили личности подозреваемых — жителей Санкт-Петербурга 30, 33 и 34 лет. По данным полиции, мужчины совершили 6 краж на территории Карелии: в Петрозаводске, Пряжинском и Олонецком районах. Во всех случаях они проникали на объекты связи и, подобрав ключ, вскрывали хранилища, откуда воровали аккумуляторные батареи. Свой трофей планировали сбыть в северной столице, но не успели: батареи изъяли полицейские.

В настоящее время по всем фактам краж возбуждены уголовные дела. Полицейские проверяют подозреваемых на причастность к совершению аналогичных преступлений. Одному из фигурантов, который ранее был судим, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, двум другим — в виде подписки о невыезде.