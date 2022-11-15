Готовится законопроект о выплате 13-й пенсии в декабре

Госдума рассмотрит законопроект, согласно которому предлагается ввести с декабря этого года ежегодную выплату дополнительной пенсии по старости.

Как сообщает ТАСС, изменения предлагается внести в закон «О страховых пенсиях».

«Каждому пенсионеру, которому назначена страховая пенсия по старости, раз в год в декабре месяце будет выплачиваться дополнительная страховая пенсия по старости (так называемая 13-я пенсия)», — говорится в пояснительной записке.

По словам Миронова, «каждому пенсионеру, которому назначена страховая пенсия по старости, должна выплачиваться еще одна». Политик подчеркнул, что «пенсионеры являются самыми социально незащищенными гражданами, государство обязано оказывать им поддержку в виде дополнительных выплат».

«Да и сроки такой выплаты неслучайны. Люди перед праздниками начинают активнее брать в долг. Охотнее всего банки и микрофинансовые организации дают деньги пенсионерам. Доходы у них небольшие, но люди преклонного возраста по понятным причинам все равно считаются привлекательными заемщиками. Получив новую выплату, многие пенсионеры смогут отказаться от опасных кредитов», — подчеркнул парламентарий в беседе с корреспондентом ТАСС.