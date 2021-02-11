Готовится законопроект о защите зарплаты должников от взыскания, но банки против

Ассоциация банков России (АБР) выступила против законопроекта, который предполагает сохранение защищенной от взыскания суммы в размере величины прожиточного минимума на счетах должников.
По мнению ассоциации, реализация нормы приведет к росту ставок по кредитам.
"Такая дополнительная мера поддержки должников может привести к увеличению стоимости кредитных продуктов для таких лиц в связи с сокращением источников погашения кредита", - цитирует РБК заявление АБР.
Согласно законопроекту, должники при желании смогут защитить от ежемесячного списания часть доходов. Речь идет о сумме не ниже величины прожиточного минимума (на 2021 год установлен на уровне 12 702 рублей). Для этого гражданин должен будет обратиться в Федеральную службу судебных приставов (ФССП) с заявлением и указать банковский счет, на котором необходимо сохранять средства. Банки, которые выполняют постановления приставов о списании долгов, будут обязаны оставить эти деньги на счете должника.
Почему банки против, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".
Комментарии