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Грабитель напал на подростка в Петрозаводске, но натолкнулся на сопротивление - будет суд

Новости. Криминал
07:15, 04 Марта 2021
фото: © ИТАР-ТАСС/Сергей Фадеичев
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Суд в Петрозаводске принял к рассмотрению уголовное дело в отношении мужчины, который избил на улице подростка и попытался отобрать у него самокат.

Об этом сообщила пресс-служба регионального управления Следственного комитета РФ.

По версии следствия, в апреле 2020 года в Петрозаводске обвиняемый подошел на улице к подростку и забрал его самокат. Когда потерпевший стал возмущаться и требовать вернуть имущество, грабитель принялся его избивать. В этот момент он услышал сирену полицейского автомбиля и, бросив самокат,  сбежал с места происшествия.

Правоохранительные органы задержали его в августе того же года по подозрению в совершении другого преступления. Обвиняемый в состоянии алкогольного опьянения угнал автомашину ВАЗ-2104 и катался по городу. Его задержал патруль ДПС.

За эти преступления ему грозит лишение свободы на срок до 7 лет.

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