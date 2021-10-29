Градостроительный совет Петрозаводска не поддержал концепцию и место установки памятника Олегу Далю

Представители архитектурной общественности не против открытия в карельской столице арт-объекта, посвященного культовому советскому актеру.

Большинство членов Градостроительного совета Петрозаводска согласилось с возможностью установки в карельской столице арт-объекта, посвященного советскому актеру Олегу Далю. Однако, как следует из протокола заседания совета, предложенные ему концепция, образ и место размещения памятника Далю не получили поддержки городской архитектурной общественности.

Напомним, с инициативой открытия в Петрозаводске памятника культовому советскому актеру выступила группа поклонников его творчества актера. В конце 70-х годов Олег Даль снимался в главной роли в двухсерийной драме «Отпуск в сентябре», поставленной по мотивам пьесы Александра Вампилова «Утиная охота», и многие считают эту роль лучшей актерской работой Даля. Съемки фильма проходили в Петрозаводске, и инициаторы установки памятника хотели бы увековечить артиста в образе его героя — инженера Виктора Зилова. Арт-объект предполагалось разместить возле троллейбусной остановки на улице Московской, где снималась одна из сцен «Отпуска в сентябре».

Градостроительный совет планировал обсудить это предложение 21 октября, однако из-за ухудшения эпидемиологической обстановки и ужесточения ограничительных мер очное заседание совета было отменено. Вопрос об установке в Петрозаводске памятника Олегу Далю был в итоге рассмотрен представителями городской архитектурной общественности в заочном формате.