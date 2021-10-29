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Градостроительный совет Петрозаводска не поддержал концепцию и место установки памятника Олегу Далю

Новости. Общество
09:46, 29 Октября 2021
фото: Олег Даль © кадр из фильма

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Представители архитектурной общественности не против открытия в карельской столице арт-объекта, посвященного культовому советскому актеру.

Большинство членов Градостроительного совета Петрозаводска согласилось с возможностью установки в карельской столице арт-объекта, посвященного советскому актеру Олегу Далю. Однако, как следует из протокола заседания совета, предложенные ему концепция, образ и место размещения памятника Далю не получили поддержки городской архитектурной общественности.

Напомним, с инициативой открытия в Петрозаводске памятника культовому советскому актеру выступила группа поклонников его творчества актера. В конце 70-х годов Олег Даль снимался в главной роли в двухсерийной драме «Отпуск в сентябре», поставленной по мотивам пьесы Александра Вампилова «Утиная охота», и многие считают эту роль лучшей актерской работой Даля. Съемки фильма проходили в Петрозаводске, и инициаторы установки памятника хотели бы увековечить артиста в образе его героя — инженера Виктора Зилова. Арт-объект предполагалось разместить возле троллейбусной остановки на улице Московской, где снималась одна из сцен «Отпуска в сентябре».

Градостроительный совет планировал обсудить это предложение 21 октября, однако из-за ухудшения эпидемиологической обстановки и ужесточения ограничительных мер очное заседание совета было отменено. Вопрос об установке в Петрозаводске памятника Олегу Далю был в итоге рассмотрен представителями городской архитектурной общественности в заочном формате.

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Комментарии

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Leopol'd
2021-10-29 12:22:22
А что такое "архитектурная общественность"? Профи устранили, теперь непонятный термин ввели. Который можно трактовать по усмотрению интересантов. Есть уже "спортивная общественность", которая почему-то политикой больше спорта интересуется.
лесоруб
2021-10-29 10:49:32
А почему нет? Прекрасное время, прекрасный актер...
топка
2021-10-29 11:59:18
лесоруб, вам хватит вождя на следующие двести лет. Зачем убили невинных царских детей? Одна из самых постыдных страниц в нашей истории. :)
топка
2021-10-29 10:26:47
Избыток памятников в городе. Когда общественную ревизию сделаете? Никогда, - сказал мой кот. Они ещё двести лет будут поклоняться придуманным идолам. :)
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