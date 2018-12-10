Гражданин Финляндии пытался ввезти в Карелию копыто лося с костью

Гражданин Финляндии был остановлен на пункте пропуска, когда пытался пересечь границу с копытом лося, сообщает территориальное управление Россельхознадзора.

По информации ведомства, гражданин Финляндии пересекал границу в МАПП "Люття". В ходе досмотра ручной клади инспектор управления увидел, что путешественник пытался ввезти копыто лося с фрагментом трубчатой кости весом 2,1 кг, не законсервированное и не прошедшее таксидермическую обработку, без упаковки и маркировки, не имея разрешения на ввоз и ветеринарных сопроводительных документов.

Как пояснил владелец, трофей он добыл на охоте, а правил провоза не знал.

Был составлен протокол об административном правонарушении Охотничий трофей гражданину Финляндии пришлось вернуть на родину.