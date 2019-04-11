Гражданин Ирака оштрафован за незаконное пребывание в приграничной зоне Карелии

Сотрудники пограничного управления ФСБ совместно с представителями МВД Карелии задержали гражданина Ирака на приграничной территории.

Гражданин Ирака прибыл в поселок Лендеры на поезде в конце марта. Выяснилось, что у иностранца отсутствует пропуск в пограничную зону. Цель своего прибытия он объяснить не смог.

Иностранец был привлечен к административной ответственности и оштрафован на 1 тысячу рублей.

Кроме того, 11 апреля вступило в силу постановление Муезерского районного суда в отношении иракца за нарушение правил въезда в Россию. За это он был оштрафован на 2 тысячи рублей.