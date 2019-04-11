09:13, 11 Апреля 2019
Гражданин Ирака оштрафован за незаконное пребывание в приграничной зоне Карелии
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Сотрудники пограничного управления ФСБ совместно с представителями МВД Карелии задержали гражданина Ирака на приграничной территории.
Гражданин Ирака прибыл в поселок Лендеры на поезде в конце марта. Выяснилось, что у иностранца отсутствует пропуск в пограничную зону. Цель своего прибытия он объяснить не смог.
Иностранец был привлечен к административной ответственности и оштрафован на 1 тысячу рублей.
Кроме того, 11 апреля вступило в силу постановление Муезерского районного суда в отношении иракца за нарушение правил въезда в Россию. За это он был оштрафован на 2 тысячи рублей.
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