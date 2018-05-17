Гражданин одной из стран СНГ пошел на мезальянс, чтобы жить в Карелии

В Карелии выявлен случай заключения фиктивного брака с местной жительницей для получения разрешения на временное проживание в РФ.

"Стали выявляться факты попыток заключения фиктивных браков с гражданами РФ и попыток использовать каким-то образом эти фиктивные браки для приобретения российского гражданства", - рассказала журналистам начальник управления по вопросам миграции МВД Карелии Татьяна Жураховская.

По ее словам, недавно в Олонце был выявлен факт, когда иностранный гражданин одной стран СНГ обратился на консультацию по вопросу получения разрешения на временное проживание.

В ходе консультации он представил заключение о регистрации брака с местной жительницей.

Сотрудник миграционной службы обратил внимание на большую разницу в возрасте – иностранцу было около 20 лет, а "супруге" 35.

Молодой человек, как выяснилось на собеседовании, не знает, как зовут жену, где она живет, кто ее родственники.

"Материалы в таком случае передаются в прокуратуру. Прокуратура Олонецкого района уже этим случаем занимается. Могу сказать, что эти граждане уже побежали в ЗАГС разводиться", - добавила Жураховская.