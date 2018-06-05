Гражданин СНГ задержан за взятку в поезде в Карелии

В Карелии возбуждено уголовное дело по факту дачи денежного вознаграждения сотруднику транспортной полиции, сообщает ведомство.

В мае сотрудники ППС линейного отдела МВД на транспорте в поезде сообщением "Москва – Мурманск" за нарушение антиалкогольного законодательства был выявлен гражданин ближнего зарубежья. 26-летний мужчина распивал спиртные напитки в купе. Полицейские составили в отношении него административный протокол.

Соотечественник нарушителя предложил сотруднику полиции 500 рублей в качестве взятки за уничтожение административного протокола, несмотря на предупреждение об уголовной ответственности.

В настоящее время возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 291.2 УК РФ ("Мелкое взяточничество").