Гражданин СНГ задержан за взятку в поезде в Карелии

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В Карелии возбуждено уголовное дело по факту дачи денежного вознаграждения сотруднику транспортной полиции, сообщает ведомство.
В мае сотрудники ППС линейного отдела МВД на транспорте в поезде сообщением "Москва – Мурманск" за нарушение антиалкогольного законодательства был выявлен гражданин ближнего зарубежья. 26-летний мужчина распивал спиртные напитки в купе. Полицейские составили в отношении него административный протокол.
Соотечественник нарушителя предложил сотруднику полиции 500 рублей в качестве взятки за уничтожение административного протокола, несмотря на предупреждение об уголовной ответственности.
В настоящее время возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 291.2 УК РФ ("Мелкое взяточничество").
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