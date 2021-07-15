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Гражданина Эстонии оштрафовали за попытку провезти из Финляндии в Карелию пиломатериалы

Новости. Общество
18:00, 16 Июля 2021
фото: © freepik.com

Нарушителя с пиломатериалами хвойных пород остановили на МАПП «Люття».

По сообщению Россельхознадзора Карелии, 14 апреля гражданин Эстонии пересекал границу в МАПП «Люття», направляясь из Финляндии в Россию, и вез с собой пиломатериалы хвойных пород в есом в 16, 25 кг.

Такая продукция включена в Перечень подкарантинной продукции, отнесена к товарам с высоким фитосанитарным риском и должна сопровождаться фитосанитарным сертификатом. Но такого документа у иностранца не оказалось.

Владелец вернул пиломатериалы в Финляндию.

В отношении нарушителя был составлен протокол. В июне гражданин Эстонии был оштрафован в на 300 рублей.

Ранее сообщалось, бизнес-леди привезла в Карелию верблюда без документов.

 

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Комментарии

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наташка
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Совсем плохи дела в це эуропе
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