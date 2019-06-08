Гребенщиков собирается сегодня спеть на набережной в Петрозаводске

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В полдень Борис Гребенщиков, приехавший в Петрозаводск, чтобы дать концерт, собирается просто так спеть на набережной.
В Петрозаводск приехал лидер группы "Аквариум" Борис Гребенщиков. На своей странице в Фейсбуке певец сообщил, что в 12 часов собирается сыграть несколько песен на набережной.
"С добрым утром, Карелия! В полдень мы собираемся сыграть несколько песен у вас на набережной. Есть ли идеи - где лучше всего это сделать?".
Читатели дали несколько советов, в том числе, устроить выступление у скульптуры "Рыбаки", у Ротонды, гостиницы "Фрегат".
Напомним, в прошлый раз, когда Гребенщиков приезжал в Петрозаводск, он устроил небольшое выступление для всех желающих в торговом центре "Макси".
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