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Новости. Культура
10:56, 08 Июня 2019
фото: https://www.facebook.com/37256369199/posts/10156584932384200?s=100001664687157&sfns=mo

Гребенщиков собирается сегодня спеть на набережной в Петрозаводске

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В полдень Борис Гребенщиков, приехавший в Петрозаводск, чтобы дать концерт, собирается просто так спеть на набережной.

В Петрозаводск приехал лидер группы "Аквариум" Борис Гребенщиков. На своей странице в Фейсбуке певец сообщил, что в 12 часов собирается сыграть несколько песен на набережной.

"С добрым утром, Карелия! В полдень мы собираемся сыграть несколько песен у вас на набережной. Есть ли идеи - где лучше всего это сделать?".

Читатели дали несколько советов, в том числе, устроить выступление у скульптуры "Рыбаки", у Ротонды, гостиницы "Фрегат".

Напомним, в прошлый раз, когда Гребенщиков приезжал в Петрозаводск, он устроил небольшое выступление для всех желающих в торговом центре "Макси".

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