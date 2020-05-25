Грудь писательницы Юлии Шиловой собрали по кусочкам

Юлия Шилова едва не получила заражение крови после того, как в ее груди разорвался силиконовый имплант.

Писательнице сделали срочную операцию в Санкт-Петербурге, пишет Cosmopolitan.

Юлия делала увеличение груди еще в 90-х годах. Некачественный материал износился, у женщины начались боли, но самое страшное – содержимое импланта растеклось по тканям. Писательница призналась, что надеялась избежать подобного инцидента. Когда она узнала об этом, то начала думать о смерти.

"Я понимала, что покраснение шло, я перестала поднимать руки, понимала, что дело идет к концу, но до последнего не могла поверить, что силикон может вот так разливаться. Я до последнего думала, что со мной такого не может произойти, меня пронесет", – сообщила Шилова.



По словам пластического хирурга, любое промедление могло бы стоить писательнице жизни.

"Могло дойти до удаления молочных желез. Остается риск образования онкологических заболеваний", – пояснил доктор.



Состояние Юлии сразу же улучшилось после операции. Однако, несмотря на пережитое, писательница решила всё же поставить себе новые импланты.