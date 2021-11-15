890x80
Реклама
Помогите старшему поколению разобраться в сервисах онлайн платежей
15.11.2021 10:00
Клиентский центр филиала «Карельский» ТГК-1 напоминает о возможности оплаты услуг ЖКХ онлайн и БЕЗ КОМИССИИ в личном кабинете
12.11.2021 14:42
Синоптики рассказали, какой будет новогодняя ночь в Карелии
29.12.2021 13:00

Групповое ДТП с двумя пострадавшими произошло на трассе «Кола» в Карелии

Новости. Происшествия
09:16, 30 Декабря 2021
фото: © Сергей Киселев / АГН «Москва»

Новости партнеров

На трассе «Кола» в Карелии столкнулись три автомобиля, в аварии пострадали два человека.

ДТП произошло в среду, 29 декабря, в Сегежском районе, информирует Госавтоинспекция Карелии.

На 678 км. +777 м. автодороги «Кола» столкнулись три автомобиля. ДТП произошло в 22:30 вечера. По предварительным данным, водитель автомобиля «Volkswagen Golf» при выполнении обгона с выездом на полосу встречного движения не убедился в безопасности маневра и допустил столкновение с встречным автомобилем «Газель». После столкновения с фургоном на автомобиль «Фольксваген» был совершен наезд двигающимся за ним в попутном направлении автомобилем «Lexus». 

В результате ДТП получили травмы два человека — 51-летний водитель «Volkswagen» его 61-летний пассажир. По факту ДТП проводится проверка.

Ранее сообщалось, что водитель получил травмы в ДТП в Петрозаводске.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
28.12.2021, 18:17
Задержан по подозрению в даче взятки руководитель регоператора по вывозу мусора в Карелии (СРОЧНО)
27.12.2021, 11:28
Суд Петрозаводска приговорил Дмитриева к 15 годам лишения свободы (СРОЧНО)
24.12.2021, 14:23
Красота и беднота: индекс качества жизни в Петрозаводске
28.12.2021, 14:33
Цены на природный газ для населения Карелии вырастут в 2022 году
24.12.2021, 07:15
Опубликован график выплаты пенсий и пособий в новогодние праздники в Карелии
27.12.2021, 13:52
Насколько «карельской» является «карельская форель»: кто есть кто в отрасли форелеводства республики

Аналитика

29.12.2021 10:57
Капитал
Каждой деревне по «Макдональдсу»? 8
Столица Карелии и близлежащие районы республики собираются объединиться в петрозаводскую агломерацию, но зачем это надо, пока понятно не всем.
«Как хорошо, что я не сломал обе ноги!» 19
28.12.2021 15:07
Наш советский Новый год 4
28.12.2021 10:39
Клиники на Чайкиной: открыть курортный сезон можно в новогодние каникулы
28.12.2021 10:26
Карельское форелеводство: от семейного бизнеса к ведущей отрасли сельского хозяйства
27.12.2021 09:30
Вся аналитика

Чтиво

27.12.2021 13:10
Без политики
Родители- энергетики и дети-художники
В акционерном обществе «Прионежская сетевая компания» прошел ставший уже традиционным конкурс детского рисунка.
«Теперь мы все можем»
27.12.2021 09:00
«Прославляющим Отечество» выплатят по 150 тысяч 17
21.12.2021 15:41
архив чтиво

Медиа

Видеоверсия интервью с мэром Петрозаводска Владимиром Любарским
28.12.2021 18:37
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»