Групповое ДТП с двумя пострадавшими произошло на трассе «Кола» в Карелии

На трассе «Кола» в Карелии столкнулись три автомобиля, в аварии пострадали два человека.

ДТП произошло в среду, 29 декабря, в Сегежском районе, информирует Госавтоинспекция Карелии.

На 678 км. +777 м. автодороги «Кола» столкнулись три автомобиля. ДТП произошло в 22:30 вечера. По предварительным данным, водитель автомобиля «Volkswagen Golf» при выполнении обгона с выездом на полосу встречного движения не убедился в безопасности маневра и допустил столкновение с встречным автомобилем «Газель». После столкновения с фургоном на автомобиль «Фольксваген» был совершен наезд двигающимся за ним в попутном направлении автомобилем «Lexus».

В результате ДТП получили травмы два человека — 51-летний водитель «Volkswagen» его 61-летний пассажир. По факту ДТП проводится проверка.

Ранее сообщалось, что водитель получил травмы в ДТП в Петрозаводске.