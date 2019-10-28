Грузоперевозчик из Карелии перевел мошенникам 157 тысяч рублей

В полицию с заявлением о мошенничестве обратился горожанин, сообщили в МВД Карелии.

Пенсионер занимается грузоперевозками. Недавно он попросил знакомую разместить объявление об оказываемых им услугах на популярной площадке объявлений. И заказ не заставил себя ждать.

Позвонил неизвестный, которому необходимо было доставить груз из Петрозаводска в Сортавалу. В цене сошлись. Заказчик предупредил, что оплатой займется бухгалтер по имени Антон, который перезвонит позже. Действительно, перезвонил еще один незнакомец, якобы бухгалтер, который попросил назвать данные банковской карты и код из смс.

После долгого разговора водителя вынудили самостоятельно провести платеж через банкомат. В результате мужчина лишился 157 тысяч рублей.