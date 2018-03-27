Фужер 2 шт. 170 мл.
200
139
Набор кастрюль
2700
1599
Дрель аккумуляторная
1500
999
Набор инструмента
2990
2390
Ваза для цветов
260
119
ПОСМОТРЕТЬ
Новости. Происшествия
17:19, 27 Марта 2018

Грузовик и поезд столкнулись на переезде в Карелии

По теме

Жители Карелии в выходные пытались вынести из магазинов продуктов на 12 тысяч рублей
27.03.18 17:40
Молодежная вечеринка в Петрозаводске закончилась уголовным делом
27.03.18 13:51
Житель Карелии спрятал финские продукты под обшивкой автомобиля
27.03.18 10:29
Все новости
Загрузка...

Грузовой автомобиль и поезд столкнулись на железнодорожном переезде на западе Карелии, сообщает Октябрьская железная дорога.

Как сообщается, авария произошла еще в понедельник. На железнодорожном переезде в районе 208 км перегона Яккима – Элисенваара водитель грузового автомобиля выехал на пути.

Машинист поезда попытался затормозить, но столкновения избежать не удалось.

В ДТП никто не пострадал, график движения поездов не изменился, отмечают в пресс-службе ОЖД.

По теме

Жители Карелии в выходные пытались вынести из магазинов продуктов на 12 тысяч рублей
27.03.18 17:40
Молодежная вечеринка в Петрозаводске закончилась уголовным делом
27.03.18 13:51
Житель Карелии спрятал финские продукты под обшивкой автомобиля
27.03.18 10:29
Все новости

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
26.03.2018, 11:17
В Петрозаводске, не приходя в сознание после ДТП, умер адвокат
26.03.2018, 10:58
Следственные органы начали проверку по факту смерти роженицы в Петрозаводске
20.03.2018, 16:21
Лыжник умер при переходе Онежского озера
22.03.2018, 10:16
Карелия перестала быть Карелией
20.03.2018, 15:47
Бывают смены, когда посадить в машину "скорой" просто некого
20.03.2018, 10:05
Страшное преступление совершено в Петрозаводске: мужчина отрубил голову родному брату

Аналитика

Сегодня 13:09
Политкухня
О перспективах карельской оппозиции 3
Как оппозиции в Карелии выбраться из гетто в 2.5%, рассуждает политолог Олег Реут.
Карелия перестала быть Карелией 93
22.03.2018 10:16
Боднарчук о голосовании за благоустройство: отработали всем миром 1
21.03.2018 16:32
Бывают смены, когда посадить в машину "скорой" просто некого
20.03.2018 15:47
"Грязная информационная кампания", или "Выборы идут нормально" 11
18.03.2018 16:39
Вся аналитика

Чтиво

26.03.2018 13:32
Без политики
LADA XRAY: Активный. Молодой. Твой
Салон ПКФ СЛОВО представляет удобный и доступный кроссовер с хорошей проходимостью.
SKODA OCTAVIA. Обойдемся без происшествий
26.03.2018 12:00
"Чтобы дольше жить, нужно меньше есть и не пить спиртного"
20.03.2018 16:47
Белорусская офтальмология дает фору Карелии 2
19.03.2018 13:09
архив чтиво

Медиа

"Ваше право" на ТНТ-ОНЕГО
Сегодня 16:46
все фото и видео

Опрос

Опасаетесь ли вы, что трагедия в Кемерово может повториться в Петрозаводске?


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»