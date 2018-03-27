Грузовик и поезд столкнулись на переезде в Карелии

Грузовой автомобиль и поезд столкнулись на железнодорожном переезде на западе Карелии, сообщает Октябрьская железная дорога.

Как сообщается, авария произошла еще в понедельник. На железнодорожном переезде в районе 208 км перегона Яккима – Элисенваара водитель грузового автомобиля выехал на пути.

Машинист поезда попытался затормозить, но столкновения избежать не удалось.

В ДТП никто не пострадал, график движения поездов не изменился, отмечают в пресс-службе ОЖД.