Грузовик и поезд столкнулись на переезде в Карелии

По теме
Загрузка...
Грузовой автомобиль и поезд столкнулись на железнодорожном переезде на западе Карелии, сообщает Октябрьская железная дорога.
Как сообщается, авария произошла еще в понедельник. На железнодорожном переезде в районе 208 км перегона Яккима – Элисенваара водитель грузового автомобиля выехал на пути.
Машинист поезда попытался затормозить, но столкновения избежать не удалось.
В ДТП никто не пострадал, график движения поездов не изменился, отмечают в пресс-службе ОЖД.
По теме
Выбор читателей
26.03.2018, 11:17
20.03.2018, 16:21
22.03.2018, 10:16
20.03.2018, 15:47
Аналитика
Сегодня 13:09
Политкухня
Как оппозиции в Карелии выбраться из гетто в 2.5%, рассуждает политолог Олег Реут.
22.03.2018 10:16
21.03.2018 16:32
20.03.2018 15:47
18.03.2018 16:39
Чтиво
26.03.2018 13:32
Без политики
Салон ПКФ СЛОВО представляет удобный и доступный кроссовер с хорошей проходимостью.
26.03.2018 12:00
20.03.2018 16:47
19.03.2018 13:09
Медиа
Сегодня 16:46
Опрос
Опасаетесь ли вы, что трагедия в Кемерово может повториться в Петрозаводске?
Комментарии